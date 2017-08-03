Bodrum’da tatil yapan Koray Avcı, önceki gün Yalıkavak'ta bir beach’te görüntülendi. Akşamüstü denize giren şarkıcı, bir yandan yüzdü bir yandan dans etti. Şaşkın bakışlara aldırmadan dansına devam eden Avcı, daha sonra sudan çıkıp havlusuna sarındı.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Koray Avcı, hem yüzdü hem dans etti!
Önceki gün Yalıkavak bir beach’te denize giren Koray Avcı, hem yüzdü hem de dans etti.Magazin - 04 Ağustos 2017 05:00
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