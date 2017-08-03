Koray Avcı, hem yüzdü hem dans etti!

Magazin - 04 Ağustos 2017 05:00

Bodrum’da tatil yapan Koray Avcı, önceki gün Yalıkavak'ta bir beach’te görüntülendi. Akşamüstü denize giren şarkıcı, bir yandan yüzdü bir yandan dans etti. Şaşkın bakışlara aldırmadan dansına devam eden Avcı, daha sonra sudan çıkıp havlusuna sarındı.Kaynak: hurriyet.com.tr