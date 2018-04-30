Köpekbalığı ciğeriyle bakın nasıl değişti!

Botoks yaptırmasıyla gündeme gelen Nurgül Yeşilçay, pişman oldu.

Kadın - 30.04.2018 13:50

Kadınların daha genç ve sıkı bir cilde sahip görünmek için başvurduğu botoks yöntemine Nurgül Yeşilçay da başvurmuştu.



Botoks yaptırdığını Instagram hesabından duyuran oyuncu Yeşilçay, günlerce gündemden düşmemişti.



Ancak yüzüne Nurgül Yeşilçay, botoks yaptırdığı için pişman oldu ve doğal ürünlere yöneldi. Cildine herhangi bir müdahale yaptırmayı tercih etmeyen oyuncu, köpekbalığı karaciğrinden elde edilen krem kullanmaya başladı.



Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan oyuncunun değişimi takipçileri tarafından fark edildi.

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