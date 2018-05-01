Köpek memesi hastalığı olarak bilinen hidradenit nedir belirtileri ve tedavi yolları nelerdir?

Köpek memesi hastalığı olarak bilinen hidradenit nedir belirtileri ve tedavi yolları nelerdir?

Kadın - 01.05.2018 17:04
Köpek memesi hastalığı olarak bilinen hidradenit nedir belirtileri ve tedavi yolları nelerdir?
Tek ve ağrılı bir nodül olarak ortaya çıkan ardından da zamanla kötüleşerek iltihaplı lezyonlara dönüşen Hidradenit’in görülme sıklığının kadınlarda erkeklere kıyasla 5 kat daha fazla görüldüğü ortaya çıktı.

Dünya nüfusunda % 1-2 oranında görülmektedir. Kadınlarda daha sık görülmekle beraber erkeklerde HS sonrası perianal abse gelişim riski daha yüksektir. Genellikle ergenlik ile 40 yaşları arasında görülmektedir. Ailede HS öyküsü olması HS riskini arttırmaktadır. Ergenlikten sonrası daha sık görülmesi ise hormonsal kaynaklı olabileceği görüşünü destekler niteliktedir. Fazla kilo ve sigara kullanılmasının da HS için bir faktör olabileceği ileri sürülmektedir.

Toplumda “köpek memesi hastalığı” adıyla da bilinen HS, ortalama olarak 20 ile 25 yaşları arasında ortaya çıkıyor. Genellikle menopoz dönemi sonrası azalıyor. 1 Yapılan araştırmalar sonucunda immün sistem bozukluğundan kaynaklanan bir hastalık olduğu ortaya çıkan Hidradenit’in belirtileri arasında; batma, yanma, ağrı, sıcaklık, kaşıntı ve aşırı terleme yer alıyor.


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