Koltuk altı kararmasına çözüm!

Kadınların korkulu rüyası olan koltuk altı kararmasına basit çözüm...

Güzellik - 11.12.2017 11:22

Koltuk altı kararması genellikle; epilasyon, jilet vurmak, kalitesiz ağda kullanmak ve terleme sonucu ortaya çıkan ve kişiyi rahatsız eden çirkin bir görüntüdür. Kimi zaman da hormonal bir sonuç olan bu kararmanın bazen kanserin habercisi olduğu da söylenmektedir. Bunun için gerekli araştırmanızı yaptıktan sonra bu görüntüden kurtulabilmek için çabaya geçebilirsiniz.



Bu durum özellikle yaz aylarında kolları yukarı kaldıramamak gibi kabuslara sebep olur. Kışın uygulayacağınız bir kür sayesinde yazın rahat edebilirsiniz.



-1 çay kaşığı vazelin

-1 çay kaşığı elma suyu

-1 çay kaşığı limon suyu

-Pudra



Temiz bir kabın içerisinde elma, limon suyu ve vazelini karıştırarak elde ettiğiniz kremi, koltuk altınızın kararan bölgesine masaj yaparak sürünüz. Bir süre kurumasını bekledikten sonra suyla temizleyip kararan bölgeye bebek pudrası uygulayınız. Her gün tekrarladığınız bu karışım sayesinde kısa bir süre sonra bu kararmalardan kurtulduğunuzu göreceksiniz.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.