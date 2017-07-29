Kolombiya'da polis zorla striptiz yaptırdı!

Kolombiya'da ünlü model Katherine Martinez, sarhoş bir halde polis tarafından gözaltına alındı. Kadının gözaltındayken polis tarafından üstündekileri çıkarmaya ve dans etmeye zorlandığı video ise ülkede büyük tartışma yarattı.

Dünya Magazin - 29 Temmuz 2017 16:27
Kolombiya'da polis zorla striptiz yaptırdı!
Görüntülerde yetkililer, kadının üstündekileri çıkararak dans etmesini talep ediyor. Youtube'da paylaşılan görüntülerin ardından polis yetkilileri ünlü modele karşı işlenen suçu sert bir şekilde kınadı.

Görüntülerde Martinez'in yaptığı el hareketleriyle tepkisini ortaya koyuyor. Kolombiya basını ise kadını zorla üstünü çıkarmasını talep eden polis yetkililerinin yargılanmasının söz konusu olduğunu yazdı.

Cali kentinde çekildiği ifade edilen görüntülerde, polislerin Martinez'i bir yere kelepçeleyip, kelepçelerinden kurtulması için dans etmesi gerektiğini söylüyor.

27 yaşındaki Martinez'in ise teklifi kabul etmek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Bir çocuk annesi model Martinez'in görüntülerin ardından polis yetkililerine dava açması söz konusu.

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Kaynak:hurriyet.com.tr
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