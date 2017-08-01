Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan İspanya'nın Malaga şehrine giden Kjaer, havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.
Danimarkalı futbolcu İspanya'da sağlık kontrollerinden geçecek ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.
KAYNAK: DHA
Kjaer ailesiyle İspanya'ya gitti!
Fenerbahçe'nin İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu Danimarkalı futbolcu Simon Kjaer, ailesiyle birlikte Malaga'ya gitti.Spor - 01 Ağustos 2017 12:46
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