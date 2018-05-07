"Kızımı affet Edis!"

Sevilen popçu Edis, 21 Ağustos'ta sosyal medya üzerinden sinkaflı sözlerle tehdit edildiğini ve kendisine şantaj yapıldığını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi.

Magazin - 07.05.2018 10:41
"Kızımı affet Edis!"
Edis, 17 yaşındaki genç kız tarafından sosyal medya üzerinden tehdit edildiği ve kendisine şantaj yapıldığı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Savcılık, şikayet üzerine soruşturma başlattı.

Edis'in sinkaflı sözlerle tehdit edildiği ve kendisine şantaj yapıldığına dair şikayette bulunması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda sosyal medya kullanıcısı Nilgün Ö.'ye ulaşıldı.

17 yaşındaki genç kız, babası ile birlikte ifade verdi. Baba Mustafa Ö., Edis'e kızını affetmesi ricada bulundu.

Bunun üzerine Edis, şikayetinden vazgeçti ve dosya kapandı.


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Bağlantılar: Edis Görgülü

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