"Kız olsa niye bara gidelim, eve gideriz"

maNga grubu konuk olduğu programda ilginç açıklamalarda bulundu.

Magazin - 04.05.2018 17:29
"Kız olsa niye bara gidelim, eve gideriz"
Emre Saygı'nın hazırlayıp sunduğu 'Hadi Be'ye bu hafta maNga grubu konuk oldu. Grubun üyeleri ayrı ayrı hikayelerini, anılarını, birbirleri hakkındaki fikirlerini anlattı. Programın bir bölümünde sunucu Emre Saygı, "Tanınmadığınız zamanlarda dört erkek dolaştığınız için barlara alınmadığınız oldu mu?” diye sordu. Bu soruya dört müzisyen de “Çok oldu” yanıtını verdi. Ardından grubun bateristi Özgür Can Öney, “Halen alınmadığım oluyor” sözleriyle herkesi güldürdü.

Bu kez sunucu “Peki yanınıza hiç kız alma gereği duymadınız?” diye sordu. Grubun bas gitaristi Cem Bahtiyar, "Zaten onun için gidiyorduk! Yanımızda kız olsa niye bara gidelim, eve gideriz!” şeklinde konuştu.
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