"Kız istemeye gidiyorum"

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ve Başak Güröz birlikteliklerini taçlandırdı.

Magazin - 08.12.2017 10:20
"Kız istemeye gidiyorum"
Mayıs 2016'da vefat eden sanatçı Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan aynı dizide rol aldığı oyuncu Başak Güröz ile 1 yıldır aşk yaşıyordu. Gurur Aydoğan sevgilisi Başak Güröz'e 1 ay önce evlenme teklif etmişti. Çift önceki gün Etiler'de birlikte görüldü. Gurur Aydoğan, "Evlilik teklif ederken Başak değil, ben ağladım. Şimdi sırada kız isteme merasimi var. Yakında kapılarını çalacağız." dedi. Başak Güröz ise henüz düğün planı yapmadıklarını söyledi.

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu!

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu!
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