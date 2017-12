Kıvılcım Ural'dan çarpıcı itiraflar!

Magazin - 20.12.2017 13:26

Kaan Tangöze ile ilişkisi nedeniyle "Yuva yıkmakla" suçlanan Kıvılcım Ural, Star TV'de yayınlanan magazin programı 'Duymayan Kalmasın'a konuk oldu. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen Ural, merak edilenleri canlı yayında anlattı...İşte Kıvılcım Ural'ın o açıklamaları...* Biz 2,5 yıldır birlikteyiz. 6 yıllık bir ilişkimiz hiç olmadı.* Ben insanları korumak için sustum. Özel hayatımı deşifre etmek istemiyorum.* Biz Kaan ile dert ortağıyız.* Kaan benim daha 15 yaşındayken hayatıma giren ilk erkek. Ben 16 yaşındayken Kaan ile birlikte oldum.* Bu kadın şu an bir sorun yaşıyor. Ne kendimi aklamak istiyorum ne de tartışmak... Ben kimseyi ağlatmak için bir şey yapmadım.* Biz Kaan ile ayrı değiliz. Çocuklarıyla birlikte olabilmek için o otelde kaldı.* Kaan'ın otelde kalmasının bizim ilişkimizle bir alakası yok.* Kaan çocuklarıyla birlikte olacağı zaman ben o evden gitmek zorundayım.* Çocuklar geleceği zaman ben bütün eşyalarımı toparlıyorum. Annelerinin kararlarına saygı duyuyorum. Çocuklar gittikten sonra tekrar birlikte yaşadığımız eve dönüyorum.* Seçkin'e attığım mesajların arkasındayım.* Kaan çok iyi bir baba ve çok iyi bir insan.* Ben yuva yıkan bir kadın değilim. İnsanalara neden bir şeyleri anlatmak zorunda kalıyorum. hayat her zaman sizin matematiğinizle ilerlemiyor ki.. Bunların hiçbirini ben planlamadım. Keşke bu kadar çok tek taraflı düşünmeseydiniz... İşte bu yüzen sustum.* 27 yaşındayım. Kendimi ifade edebileceğim durumlar çok kısıtlı. Sizler daha medyatiksiniz. Sizler insanları istediğiniz gibi yönlendirebilme lüksüne sahipsiniz.* Biz bu klip çekildiği gün karşı karşıya bile gelmedik. Ayrı zamanlarda çekim karşısına geçtik.* Kaan'ın evlendiğini duyduğum andan itibaren onunla bir araya gelmemek için elimden geleni yaptım.* Sonra tesadüfen karşılaştık. Ben müzisyenim konserlerine dahi gitmedim.* İzmir'den İstanbul'a gelmem gerekiyordu. Hayatımı değiştirmem gerekiyordu. Yaşım küçük olduğu için yapamadım. Kaçtım. Onun hayatından birden bire çıktım. Numaralarımı dahi değiştirdim.* Evlendiğini duyunca sevindim.* Ben bilerek kimseyi üzmeye çalışmıyorum. Seçkin'in çocuğunu evden kovduğunu Kaan söyledi. Kendi aralarında bu kavgaları sürekli yaşıyorlar zaten.* Ben hep Seçkin ile konuşmak istedim. aynı şey benim başıma gelse karşı tarafla konuşmak isterim. Sürekli beni yargılıyor.* Ben Kaan'a sonuna kadar inanıyorum. Kaan ile ilişkimizde sorun yok. Seçkin'in üzülüp ağladığını duyduğum için canlı yayına çıktım.* Kaan her zaman çocuklarıyla ilgilensin.* Seçkin'e mesaj attım. "İnternetten ordan burdan sana benim ağzımdan bir şeyler geliyor. Onlara inandığını da biliyorum. Senin çocuğunla birlikte kurduğun hayattan, Kaan ile birlikte yaptığın bu güzellikten ben rahatsızlık duymuyorum. Eğer duysaydım çok farklı şeyler yaşardık. Lütfen kendine gel" dedim.* Kaan yanımda heba oluyor. Ona üzülüyorum.* Kaan bu kadar güzel şeyler yaparken bu kadın neden böyle şeyler yapıyor? Ders almasını istedim.* 'Ayrılmalarına ben neden oldum' diyemem. Çünkü buna ben sebep olmadım.* Kaan çocuklarıyla ne kadar zaman geçiriyorsa o kadar mutlu.* Kaan ile mutluyum. Kimseye inat için de beraber değiliz.* Bana 'evlenmeyi düşünür müsünüz?' dediler. 'Tabii düşünürüz neden düşünmeyelim' dedim. Ertesi gün 'evleniyorlar' haberleri çıktı.* Hamile kalmaya çalıştığım haberleri belden aşağı vurmak. Çok ayıp. Bunun çabasına düşsem başarılı olurdum. Sağlık problemim yok. Ben bunların peşinde olsam çok farklı olurdu.* Elbette bir çocuk sahibi olmak isterim. Ama önceliğimiz bu değil. İlişki evliliğe, çocuğa gider mi bu hiç belli olmaz. Hiçbir şeyin garantisi yok.* Aralarında problem çıkmasın diye dengeyi koruyup kolluyorum.* Ben o çocuklarla tabii ki görüşmek isterim. Anneleri bunu istemediği için saygı duyuyor ve görüşmüyorum.* Seçkin ile çocuğu arasındaki problem bahsedilen kadar küçük değil.* Çok kızdım ve Instagram'da o mesajı paylaştım. Çok kızdım bu kadar basit!* Kaan ile Bodrum tatilindeyken, Seçkin'in Kaan'a gönderdiği çok erotik bir mesaj vardı. Ben de Seçkin'in o dönem birlikte olduğu çocuğa mesaj attım. Ona dedim ki, "Kız arkadaşım hayatımdaki insana mesaj attı. O mesaj da budur. Lütfen... " bu kadar.