Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze’nin sevgilisi, şarkıcı Kıvılcım Ural önceki gün Bodrum- Gümüşlük’te denize girdi. Çok keyifli görünen, elindeki su tabancası ile arkadaşlarını kovalayıp eğlenen Ural, ardından kendini mavi sulara bıraktı. Kıvılcım Ural güzelliği ve formda vücudu ile tüm plajı kendine hayran bıraktı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Kıvılcım Ural tatilde!
Kaan Tangöze’nin müzisyen sevgilisi Kıvılcım Ural, tatil için arkadaşlarıyla Bodrum’a gitti.Magazin - 06.07.2018 09:42
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