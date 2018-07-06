Kıvılcım Ural tatilde!

Magazin - 06.07.2018 09:42

Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze’nin sevgilisi, şarkıcı Kıvılcım Ural önceki gün Bodrum- Gümüşlük’te denize girdi. Çok keyifli görünen, elindeki su tabancası ile arkadaşlarını kovalayıp eğlenen Ural, ardından kendini mavi sulara bıraktı. Kıvılcım Ural güzelliği ve formda vücudu ile tüm plajı kendine hayran bıraktı.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: