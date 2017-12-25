Kıvılcım Ural özür diledi!

Kıvılcım Ural katıldığı bir televizyon programında Kaan Tangöze ile 16 yaşında birlikte olduğunu söylemişti. Canlı yayın heyecanından öyle bir açıklama yaptığını söyleyen Ural özür diledi.

Magazin - 25.12.2017 14:05
Kıvılcım Ural özür diledi!
Kıvılcım Ural konuk olduğu 'Duymayan Kalmasın' programında "Kaan'la 16 yaşında birlikte oldum" demişti. Ural'ın bu açıklamaları olay olmuş, söyledikleri manşetlere yansımıştı. Seçkin Piriler'le de alakalı açıklamalarda bulunan Kıvılcım Ural hakkında daha sonra 6 ay uzaklaştırma kararı alınmıştı.

Kıvılcım Ural'a 6 ay uzaklaştırma!

Kıvılcım Ural'a 6 ay uzaklaştırma!



KIVILCIM URAL ÖZÜR DİLEDİ!

Yaptığı açıklamalardan 1 hafta sonra Instagram sayfasından bir metin yayınlayan Kıvılcım Ural söylediği sözlerden ötürü düzeltmelerde bulundu. Ural, Kaan Tangöze'den de özür diledi.

Seçkin Piriler, Kaan Tangöze'yi sildi

Seçkin Piriler, Kaan Tangöze'yi sildi



İşte Kıvılcım Ural'ın o açıklaması:

Kıvılcım Ural'dan çarpıcı itiraflar!

Kıvılcım Ural'dan çarpıcı itiraflar!
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