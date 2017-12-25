Kıvılcım Ural özür diledi!

Magazin - 25.12.2017 14:05

Kıvılcım Ural'a 6 ay uzaklaştırma!

Seçkin Piriler, Kaan Tangöze'yi sildi

Kıvılcım Ural'dan çarpıcı itiraflar!

Kıvılcım Ural konuk olduğu 'Duymayan Kalmasın' programında "Kaan'la 16 yaşında birlikte oldum" demişti. Ural'ın bu açıklamaları olay olmuş, söyledikleri manşetlere yansımıştı. Seçkin Piriler'le de alakalı açıklamalarda bulunan Kıvılcım Ural hakkında daha sonra 6 ay uzaklaştırma kararı alınmıştı.Yaptığı açıklamalardan 1 hafta sonra Instagram sayfasından bir metin yayınlayan Kıvılcım Ural söylediği sözlerden ötürü düzeltmelerde bulundu. Ural, Kaan Tangöze'den de özür diledi.