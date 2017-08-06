Kıvılcım Ural: Basının karşısında şov mu yapsaydık?

Magazin - 06 Ağustos 2017 09:30

Duman grubunun 2 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava’da verdiği konseri izleyenler arasında solist Kaan Tangöze’nin annesi Gülay Tangöze, babası Güven Tangöze ve oğlu Hakan’ın yanı sıra sevgilisi Kıvılcım Ural da vardı. Konseri en önden arkadaşlarıyla izleyen Ural’ın, ikinci sırada oturan Tangöze ailesiyle selamlaşmadığı ve taraflar arasında soğuk rüzgarlar estiği yazıldı.AİLELER TANIŞMIYORUral, aileyle kuliste bir araya geldiğini söyledi:“Kuliste konuştuk ve bir aradaydık zaten. Ben kulisten konserin başlamasına kısa bir süre kala çıktım. Yerime otururken de onlarla selamlaştım.Yeni tanışmıyoruz ki biz, önceden tanışıyorduk. Merhabalaştıktan sonra arkadaşlarıma döndüm. Bir algı operasyonu yapılmak isteniyor ve bunun nedenini bilmiyorum. Bizim hiç problemimiz yok. Basının karşısında şov mu yapsaydık? Bir problem olsa zaten birbirimize o kadar yakın oturmazdık. Ayrıca benim annem de konserdeydi...”Kıvılcım Ural, iki ailenin tanışıp tanışmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Hayır tanışmıyorlar. Tanışmadıkları için bir arada oturmadık.”