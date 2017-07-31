Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Bodrum tatiline devam ediyor. Çift önceki gün teknelerinde yakın dostlarını ağırladı. Kahvaltı sırasında Kıvanç Tatlıtuğ dürbünle paparazzi kontrolü yaptı. Kıyıda muhabir olup olmadığını kontrol eden Tatlıtuğ, magazincileri fark edince teknenin tentesini indirdi. Çift, misafirlerinin gelmesinin ardından demir alıp mavi tura çıktı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
Kıvanç Tatlıtuğ'un paparazzi önlemi!
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile tatil yaptığı teknede dostlarını ağırladı. Dürbünle kıyıda gazeteci olup olmadığını kontrol eden ünlü oyuncu, objektifleri fark edince teknenin tentelerini indirtti.Magazin - 31 Temmuz 2017 09:25
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer
MAGAZİN HABERLERİ
- Murat Başoğlu: Hayatımıza devam ediyoruz
- Meryem dizisinde kim kimdir?
- Bella Hadid ve Kendall Jenner şıklık yarışında!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon çekimleri başlıyor!
- Burcu Binici, İtalya’nın altını üstüne getirdi!
- Dolunay dizisi setinde neler oluyor?
- Binnur Kaya 'Bu Sayılmaz' ile ekrana geri dönüyor!
- Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural ayrıldı mı?
- Murat Dalkılıç film için partner arıyor!
- Zeynep Molho'nun sağlık durumu nasıl?