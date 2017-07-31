Kıvanç Tatlıtuğ'un paparazzi önlemi!

Magazin - 31 Temmuz 2017 09:25

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Bodrum tatiline devam ediyor. Çift önceki gün teknelerinde yakın dostlarını ağırladı. Kahvaltı sırasında Kıvanç Tatlıtuğ dürbünle paparazzi kontrolü yaptı. Kıyıda muhabir olup olmadığını kontrol eden Tatlıtuğ, magazincileri fark edince teknenin tentesini indirdi. Çift, misafirlerinin gelmesinin ardından demir alıp mavi tura çıktı.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: