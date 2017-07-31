Kıvanç Tatlıtuğ'un paparazzi önlemi!

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile tatil yaptığı teknede dostlarını ağırladı. Dürbünle kıyıda gazeteci olup olmadığını kontrol eden ünlü oyuncu, objektifleri fark edince teknenin tentelerini indirtti.

Magazin - 31 Temmuz 2017 09:25
Kıvanç Tatlıtuğ'un paparazzi önlemi!
Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Bodrum tatiline devam ediyor. Çift önceki gün teknelerinde yakın dostlarını ağırladı. Kahvaltı sırasında Kıvanç Tatlıtuğ dürbünle paparazzi kontrolü yaptı. Kıyıda muhabir olup olmadığını kontrol eden Tatlıtuğ, magazincileri fark edince teknenin tentesini indirdi. Çift, misafirlerinin gelmesinin ardından demir alıp mavi tura çıktı.

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