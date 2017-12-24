Kıvanç Tatlıtuğ'un muhasebecisi suçlamaları kabul etmedi!

Magazin - 24.12.2017 11:20

Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı olay oldu!

Başak Dizer'den o iddiaya cevap!

Kıvanç Tatlıtuğ’a hediye aldı!

Kıvanç Tatlıtuğ'dan aşk öpücüğü!

Şu sıralar 'Hadi Be Oğlum' filminin çekimlerine devam eden Kıvanç Tatlıtuğ'un kendisinden tahsil ettiği vergi borçlarını yatırmayarak 3,5 milyon TL zarara uğrattığını iddia ettiği eski muhasebecisi Erdal D. tarafından dolandırıldığı öne sürülmüştü.Vergilerini zamanında ödemesine rağmen borçla karşı karşıya kalan 34 yaşındaki Tatlıtuğ, savcılığa şikayette bulunmuştu.Soruşturma başlatan savcılık Erdal D.’nin ifadesini aldı. Erdal D.’nin suçlamaları kabul etmedi. Bunun üzerine Tatlıtuğ yeniden ifadeye çağrıldı. Oyuncunun önümüzdeki hafta savcıya ifade vermesi bekleniyor.Kaynak: aksam.com.tr