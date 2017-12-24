Kıvanç Tatlıtuğ'un muhasebecisi suçlamaları kabul etmedi!
Muhasebeci tarafından dolandırıldığı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ, olayı yargıya taşımıştı. Gelişmelerin ardından muhasebeci Erdal D.'nin ifadesine başvuruldu. Erdal D., suçlamaları kabul etmedi.
Magazin - 24.12.2017 11:20
Şu sıralar 'Hadi Be Oğlum' filminin çekimlerine devam eden Kıvanç Tatlıtuğ'un kendisinden tahsil ettiği vergi borçlarını yatırmayarak 3,5 milyon TL zarara uğrattığını iddia ettiği eski muhasebecisi Erdal D. tarafından dolandırıldığı öne sürülmüştü.
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Vergilerini zamanında ödemesine rağmen borçla karşı karşıya kalan 34 yaşındaki Tatlıtuğ, savcılığa şikayette bulunmuştu.
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Soruşturma başlatan savcılık Erdal D.’nin ifadesini aldı. Erdal D.’nin suçlamaları kabul etmedi. Bunun üzerine Tatlıtuğ yeniden ifadeye çağrıldı. Oyuncunun önümüzdeki hafta savcıya ifade vermesi bekleniyor.
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Kaynak: aksam.com.tr
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