Kıvanç Tatlıtuğ'un alyansı dikkat çekti!

Başak Dizer'le evli olan Kıvanç Tatlıtuğ rol aldığı reklam filmi için bile alyansını parmağından çıkarmadı.

Magazin - 21.12.2017 12:18
Kıvanç Tatlıtuğ'un alyansı dikkat çekti!
Bir içecek firmasının reklamında rol alan Kıvanç Tatlıtuğ 6 milyon TL’ye "evet" dedi. Başarılı oyuncunun rol aldığı reklam önceki gün gösterilmeye başlandı. Reklam filmindeki detay ise gözlerden kaçmadı. Başak Dizer ile evli olan Tatlıtuğ'un parmağından alyansını çıkarmamıştı. Kıvanç Tatlıtuğ’un çekimler öncesi yetkililerin ‘Yüzüğü çıkar’ talebine ‘Alyansım yoksa ben de yokum’ dediği söyleniyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’a hediye aldı!

Kıvanç Tatlıtuğ’a hediye aldı!





Başak Dizer'den o iddiaya cevap!

Başak Dizer'den o iddiaya cevap!



Kıvanç Tatlıtuğ'dan aşk öpücüğü!

Kıvanç Tatlıtuğ'dan aşk öpücüğü!
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