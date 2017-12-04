Kıvanç Tatlıtuğ'dan sürpriz dönüş!

Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine sürpriz yaptı.

Magazin - 04.12.2017 19:45
Şu aralar Hadi Be Oğlum adlı sinema filminin çekimleri için Antalya Kaş'ta bulunan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan hayranlarını şaşırtacak sürpriz bir hamle geldi.

Tanem Sivar'a Kıvanç Tatlıtuğ'dan destek!

Tanem Sivar'a Kıvanç Tatlıtuğ'dan destek!



Sosyal medya hesabını çok sık kullanmayan Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram'dan yeni bir paylaşım yaparak takipçilerini şaşırttı.

Kıvanç Tatlıtuğ'a babalık yakıştı!

Kıvanç Tatlıtuğ'a babalık yakıştı!



Kapüşonlu bir fotoğrafını paylaşan Tatlıtuğ, paylaşımına herhangi bir not yazmazken paylaşımın yoruma açık olması dikkat çekti. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

İşte o paylaşım:


Kıvanç Tatlıtuğ kesenin ağzını açtı!

Kıvanç Tatlıtuğ kesenin ağzını açtı!



Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram'dan yaklaşık 1 ay önce Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir paylaşım yapmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ yine daldı!

Kıvanç Tatlıtuğ yine daldı!



Kıvanç Tatlıtuğ’dan 2 milyon dolarlık anlaşma!

Kıvanç Tatlıtuğ’dan 2 milyon dolarlık anlaşma!



İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi!

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi!



Kıvanç Tatlıtuğ'un fanları ikiye bölündü!

Kıvanç Tatlıtuğ'un fanları ikiye bölündü!
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