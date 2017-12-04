Kıvanç Tatlıtuğ'dan sürpriz dönüş!

Tanem Sivar'a Kıvanç Tatlıtuğ'dan destek!
Sosyal medya hesabını çok sık kullanmayan Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram'dan yeni bir paylaşım yaparak takipçilerini şaşırttı.
Kıvanç Tatlıtuğ'a babalık yakıştı!
Kapüşonlu bir fotoğrafını paylaşan Tatlıtuğ, paylaşımına herhangi bir not yazmazken paylaşımın yoruma açık olması dikkat çekti. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.
İşte o paylaşım:
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Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram'dan yaklaşık 1 ay önce Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir paylaşım yapmıştı.
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