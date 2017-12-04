Kıvanç Tatlıtuğ'dan sürpriz dönüş!

Magazin - 04.12.2017 19:45

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Şu aralar Hadi Be Oğlum adlı sinema filminin çekimleri için Antalya Kaş'ta bulunan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan hayranlarını şaşırtacak sürpriz bir hamle geldi.Sosyal medya hesabını çok sık kullanmayan Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram'dan yeni bir paylaşım yaparak takipçilerini şaşırttı.Kapüşonlu bir fotoğrafını paylaşan Tatlıtuğ, paylaşımına herhangi bir not yazmazken paylaşımın yoruma açık olması dikkat çekti. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.İşte o paylaşım:Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram'dan yaklaşık 1 ay önce Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir paylaşım yapmıştı.