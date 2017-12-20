Kıvanç Tatlıtuğ’a hediye aldı!

Magazin - 21.12.2017 06:00

Erkek moda markası Ramsey, Zorlu AVM’deki mağazasında yeni yıl daveti verdi. “Erkekler de Hediye Sever” temasıyla düzenlenen etkinliğe katılanlar, sevdikleri için hediyeler aldı. Davete katılanlar arasında Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’in yanı sıra Deniz Berdan, Ceylan Çapa, Burcu Hanif ve Fatoş Sarıgül de vardı.Kaynak: hurriyet.com.tr