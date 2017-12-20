Kıvanç Tatlıtuğ’a hediye aldı!

Bir AVM'deki alışveriş etkinliğine katılan Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a yılbaşı hediyesini erken aldı.

Magazin - 21.12.2017 06:00
Kıvanç Tatlıtuğ’a hediye aldı!
Erkek moda markası Ramsey, Zorlu AVM’deki mağazasında yeni yıl daveti verdi. “Erkekler de Hediye Sever” temasıyla düzenlenen etkinliğe katılanlar, sevdikleri için hediyeler aldı. Davete katılanlar arasında Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’in yanı sıra Deniz Berdan, Ceylan Çapa, Burcu Hanif ve Fatoş Sarıgül de vardı.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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