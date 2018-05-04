Kıvanç Tatlıtuğ savcıya ifade verdi!

Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi.

Magazin - 04.05.2018 14:34

Muhasebecisiyle davalık olan Kıvanç Tatlıtuğ bugün ifade verdi. Anadolu Avukatı Yalçın Kavak ile birlikte Anadolu Adalet Sarayı'na gelen oyuncu, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.



Otoparkta gazetecilerle karşılaşan oyuncu şu açıklamayı yaptı:



"Hepinizin bildiği gibi mali müşavirimizle bir takım sıkıntılarımız var. Dolandırıldığımızla ilgili. Bununla ilgili süren davamızın ikinci bölümüyle ilgili bugün sayın savcımla beraber konuştuk, ifademizi verdik. Kendisine ödemiş olduğu faturaları gider olarak defterine işlememiş. Bunun gibi bir takım durumlar söz konusu. Tekrar mağduriyetimizi dile getirdik, tekrar şikayetçi olduğumuzu dile getirdik, evraklarımızı teslim ettik" dedi.Mağdur sıfatıyla ifade verdiğini söyleyen Tatlıtuğ, "Detaylı bir şekilde izahta bulunduk. Gelişmeleri hep birlikte göreceğiz"

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