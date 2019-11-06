Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarını heyecanlandırdı: "Enerjim çok iyi!"

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan sert yanıt: "Kabul edemem!"

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ dün akşam düzenlenen “Altın Objektif Ödül Töreni”ne katıldı. Rol aldığı Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde canlandırdığı karakterle "Yılın Sinema Oyuncusu" seçilen Tatlıtuğ ödül töreni öncesi magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.Yakışıklı oyuncu şöyle konuştu:Bir yurtdışı tatili yaptım ve enerjim çok iyi. Yeni projelere odaklandım. Yıllardır hep birlikte, gerek sırt sırta, gerek omuz omuz gerekse çeşitli zor zamanlarımızda sizlerde işlerinizi yapıyorsunuz. Ben kesinlikle her durumu anlayışla karşılıyorum. Bu da tabii ki hepinizin mesleği. Bunun için de bizim hoşumuza gidecek şeyleri yazmaları kadar yazmamaları da var. Bu gayet normal. Benim açımdan yıllardır hiçbir problem olmadı."