Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarını heyecanlandırdı: "Enerjim çok iyi!"

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a romantik kutlama!
Yakışıklı oyuncu şöyle konuştu:
Bir yurtdışı tatili yaptım ve enerjim çok iyi. Yeni projelere odaklandım. Yıllardır hep birlikte, gerek sırt sırta, gerek omuz omuz gerekse çeşitli zor zamanlarımızda sizlerde işlerinizi yapıyorsunuz. Ben kesinlikle her durumu anlayışla karşılıyorum. Bu da tabii ki hepinizin mesleği. Bunun için de bizim hoşumuza gidecek şeyleri yazmaları kadar yazmamaları da var. Bu gayet normal. Benim açımdan yıllardır hiçbir problem olmadı."
Kıvanç Tatlıtuğ'un hayranlarına sürprizi var!
Kıvanç Tatlıtuğ'dan sert yanıt: "Kabul edemem!"