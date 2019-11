Kıvanç Tatlıtuğ geldi, Can Yaman gitti!

Can Yaman'dan Kıvanç Tatlıtuğ'u kızdıracak sözler!

Can Yaman, kendisiyle aynı zamanda İspanya'da bulunan Kıvanç Tatlıtuğ'un aynı şekilde karşılanmamasına "Ne yapayım arkadaşlar, Kıvanç abinin dizileri İspanya’ya satıldı mı bilmiyorum. Eğer satıldıysa öyle olur satılmadıysa yapacak bir şey yok. Başka bir oyuncunun dizisi izlenmiyorsa orada ünlü olması mümkün değil zaten. Benim dizilerim orada çok izleniyor." yanıtını vermişti. Yaman, geçtiğimiz akşam eğlendiği mekandan Kıvanç Tatlıtuğ'un gelmesi üzerine ayrıldı.Can Yaman'ın ayrılmasının üzerine görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, Can Yaman'la ilgili sorulara cevap vermekten "Benimle ilgili bir sorunuz var mı? Kendim dışında gelişen bir olaya yorum yapmadım yine yapmıyorum" diyerek kaçındı. Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Siz gelince Can Yaman mekandan ayrıldı, mekanın sahibi geri geldi diyebilir miyiz?" sorusuna cevap vermedi.