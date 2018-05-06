Kıvanç Tatlıtuğ, bölüm başına ne kadar ücret istedi?

Ali Eyüboğlu, Kıvanç Tatlıtuğ'un Ay Yapım'dan yeni dizisi için istediği ücreti köşesinde yazdı.

Magazin - 06.05.2018 17:10

Milliyet Cadde yazarı Ali Eyüboğlu köşesinde Ay Yapım imzalı bir dizide rol alacak olan Kıvanç Tatlıtuğ'un talep ettiği ücreti kaleme aldı.



İşte o yazı:



Epeydir TV dünyası ve dizi sektörünün geleceğine dair öngörülerimi dile getiriyorum bu sütunlarda…



‘Dizi yıldızlarının bölüm başına birkaç yüz bin TL aldığı dönem bitti’ diye yazıyorum ısrarla…



Dizi dünyasının falına bakarak yazmıyorum bunları. TV yöneticileri ve dizi yapımcılarıyla yaptığım görüşmelerden aldığım bilgileri paylaşıyorum.



Yazdıklarımın mürekkebi kurumadan olanlar belli.



Aldıkları reyting ve reklam maliyetlerini karşılamadığı için kanalların bitirmeye karar verdiği yapımlar söz konusu.



Öte yandan, yapımcılardan halen yayında olan diziler için yüzde 20-40 arasında indirim isteyen televizyonlar...



Bu da demektir ki, sonbaharda başlayacak yeni yayın döneminde star odaklı dizilerin yerini daha düşük maliyetli yapımlar alacak.



Görüşmeleri aylar öncesinden başlayan ve Alice’de çekileceğini duyurduğum FOX’un ‘Prison Break’ dizisinin yerli versiyonu bile etkilendi maliyetlerin indirilmesinden.



FOX’un yeni sezon için planladığı diziyi, Ay Yapım çekecekti. Başrol için konuşulan isim de Kıvanç Tatlıtuğ’du.



Taraflar bu amaçla ön protokol bile yaptı. Senaryo son aşamaya geldiğinde Tatlıtuğ, Ay Yapım’dan bölüm başına 270 bin TL isteyince, FOX’un yönetimi artık böyle bir parayı vermelerinin olanaksız olduğunu söyledi.



Tatlıtuğ, bu fiyatı, dizi sektöründe köklü değişimin yaşandığı bir dönemde riske girmemek için mi verdi bilmiyorum. Bildiğim bir şey var ki; o da FOX’un telif hakları kendilerinde olan ‘Prison Break’ı çekmeye kararlı olduğu. O yüzden Tatlıtuğ fiyat indirimine yanaşmazsa, başrol için başka bir oyuncuyla anlaşılacak.

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