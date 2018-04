Kısa sürede kirpik uzatma yöntemleri!

Kadınlar, uzun ve çekici kirpiklere sahip olmak ister. İşte kısa sürede uzun ve çekici kirpiklere sahip olabilirsiniz...

Güzellik - 30.04.2018 12:20

şte daha etkileyici bakışlar için kısa sürede kirpik uzatma önerileri...



VAZELİN



Kullanımı çok çeşitli olan vazelini günlük hayatımızda bir çok kez kullanıyoruz. Vazelin, aynı zamanda kirpikleri uzatmada oldukça etkili bir yöntem yapmanız gereken tek şey parmağınızla veya kulak çöpü ile vazelinden biraz alıp kirpiklerinize uygulamak. Her gece yatmadan önce kirpiklerinize eşit miktarda uygulayın aradaki farkı bir kaç günde farkedeceksiniz.



GELENEKSEL ZEYTİNYAĞI!



Zeytinyağı, içerisinde bulunan E, K vitamini antioksidan açısından oldukça zengindir. Yıpranmış veya dökülmüş kirpiklerinizde zeytinyağı bakımı ile eskisinden daha gür ve uzun kirpilere sahip olabilirsiniz.



BEBEK YAĞI



Kirpikleri uzatmanın bir diğer etkili yolu da bebek yağıdır. Bebekler için üretilen bu ürünün içerisinde kimyasal madde kesinlikle yok. Her akşam yatmadan önce temiz bir maskara fırçası veya kulak pamuğu ile kirpiklerinize eşit bir şekilde uygulayın.



HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI



Gerek saç maskesi gerek vücut nemlendirme gibi çeşitli işlevleri olan hindistan cevizi yağının önemli işlevlerinden biri de kirpik uzatmadan geçiyor. Her gece yatmadan önce kirpiklerinize kulak pamuğu yardımı ile eşit miktarda uygulayın bir kaç günde güçlü kirpiklerinizin etkisini böylelikle hissedebilirsiniz.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.