Kırgın Çiçekler'de şok ayrılık!

Pazartesi akşamları ATV'de ekrana gelen Kırgın Çiçekler dizisinde izleyiciyi şoka sokan ayrılık yaşandı.

TV Dünyası - 20.12.2017 16:41

Ali-Eylül ikilisinin son dönemde herkes sevgili olmasını bekliyordu. Nihayet dizinin senaristleri izleyiciye kulak verdi. Son bölümde Ali'nin Eylül'e açılması ve sevgili olmaları izleyenleri mutlu etmişti. Fakat bu mutluluk çok kısa sürdü.

İkilinin mutlu hallerini görmek isteyen izleyicilerin, yayınlanan 103. bölüm fragmanı adeta heveslerini kursaklarında bıraktı…



Yayınlanan fragmanda Eylül’e ayrılmak istediğini söyleyen Ali, herkesi şok etti. İzleyiciler, Ali’nin Eylül’ü sevdiğini ama bu kararın altında bir şey olduğunu düşünmeye başladı.



Bu sahnelere gelen yorumlar ise; “Ali kesin gizli görevde!”, “Amiri herkesi kendinden soğut, gizli görevin olacak dediği için böyle yapıyor!”, “Eylül’ü sevmese yüzüne bakabilirdi!”, “Ali’nin kesin görevi falan var!”, “Sonunda mutlu olacaklar, aşk göreceğiz dedik bir bölüm sürmedi!”, “Bu ne çabuk ayrılık!”, “Ali ne yapıyorsun!”, “15 bölüm sevgili olsalardı bari!”, “Ali’nin amacı ne!” şeklindeydi.

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