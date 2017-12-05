“Kimse namusuma dil uzatamaz”

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor'daki "hileli SMS" haberleriyle ilgili sert bir açıklama yaptı. Ilıcalı, "Bize hile yaptınız diyen iftiracıdır. Kimse namusumuza dil uzatamaz" dedi.

Magazin - 05.12.2017 17:32
TV8'in patronu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı Twitter'dan bu çıkan Survivor'daki "hileli SMS" haberleriyle ilgili sert bir açıklama yaptı.

Survivor'a hileli SMS soruşturması!

Survivor'a hileli SMS soruşturması!



Acun Ilıcalı, Twitter'dan "Ne olmuş? Adamın biri sonuçtan memnun olmamış, şikayet etmiş... Yıllardır yetkili kurumlardan gelen oylama sonuçlarını noter tespit ediyor, biz de açıklıyoruz. Noterden daha güvenli bir kurum var mı? Bize hile yaptınız diyen iftiracıdır. Madem oy adetlerini gösteren sonuçları görmek istiyorlar, onu da hemen paylaşırız. Biz kimsenin hakkını yemeden emeğimizle buralara geldik, isteyen her şeyi inceler, kimse namusumuza dil uzatamaz" açıklamasında bulundu.

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Bağlantılar: Acun Ilıcal, Survivor

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