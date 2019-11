Kim Kardashian'ın aldığı kilolar şoke etti!

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz akşam People's Choice ödüllerine katıldı. Kardashian'ın aldığı kilolar gecceye damgasını vurdu.Kim Kardashian, kısa bir süre önce düzenli olarak spor yapsa da yediklerini kontrol edemediğini itiraf etmişti. Kardashian, yeme düzeninden dolayı 8 kilo aldığını açıkladı. Güzel yıldız, aldığı kilolara rağmen iddiaları giyiminden vazgeçmedi.Kim Kardashian, ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği 'Keeping Up With The Kardashians' televizyon şovuyla 'Yılın Reality Şovu' ödülünü aldı.