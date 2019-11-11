Reality şov yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz akşam People's Choice ödüllerine katıldı. Kardashian'ın aldığı kilolar gecceye damgasını vurdu.
8 KİLO ALDI
Kim Kardashian, kısa bir süre önce düzenli olarak spor yapsa da yediklerini kontrol edemediğini itiraf etmişti. Kardashian, yeme düzeninden dolayı 8 kilo aldığını açıkladı. Güzel yıldız, aldığı kilolara rağmen iddiaları giyiminden vazgeçmedi.
'YILIN REALITY ŞOVU'
Kim Kardashian, ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği 'Keeping Up With The Kardashians' televizyon şovuyla 'Yılın Reality Şovu' ödülünü aldı.
Kim Kardashian'ın aldığı kilolar şoke etti!
Kim Kardashian, People's Choice ödüllerine aldığı kilolarla damga vurdu.
11.11.2019 17:27 Dünya Magazin