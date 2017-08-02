Kim Kardashian'dan cesur tercih!

New York sokaklarında transparan body’si ile görüntülenen Kim Kardashian, cesur tercihiyle yürek hoplattı.

Dünya Magazin - 02 Ağustos 2017 23:59
Ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian, New York sokaklarında transparan body’si ile görüntülendi.

Siyah transparan body’sinin içine hiç bir şey giymeyen Kim Kardashian, yürek hoplattı.

Kıvrımlarını sergilemekten asla çekinmeyen Kim Kardashian, cesur body’sinin altına kamuflaj desenli şort giyince bakan dönüp bir daha baktı.


36 yaşındaki reality show yıldızı, transparan üstünün içine sütyen giymeyerek görenlerin yüreklerini hoplattı. Cesur body’sinin altına kamuflaj desenli şort giyen yıldıza bakan, dönüp bir daha baktı.

Siyah uzun saçlarını açık ve düz bırakan Kardashian, altın kolyesi, taşlı topuklu ayakkabıları ve büyük çerçeveli güneş gözlüğü tercih etti.

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Bağlantılar: Kim Kardashian, New York

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