Kilo için diyetisyene gidiyor!

Geçtiğimiz hafta görüntülenen Bestemsu Özdemir’in zayıflığı dikkat çekmişti. Özdemir, kilo almak için diyetisyene gitmeye başlamış.

Magazin - 25.12.2017 05:00
Kilo için diyetisyene gidiyor!
Oyuncu Bestemsu Özdemir, sekiz aydır meslektaşı Can Yaman ile aşk yaşıyordu. Posta'nın haberine göre çift, bir ay önce ayrıldı. Geçtiğimiz hafta görüntülenen Bestemsu Özdemir’in zayıflığı dikkat çekmişti. Meğer aşk acısı yüzünden yemekten içmekten kesilmiş. Üzüntüden 5 kilo vermiş. Kilo almak için diyetisyene gitmeye başlamış.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Emrah seneler sonra futbol oynadı! Emrah seneler sonra futbol oynadı!
Yumurtalıklarınızın verimli olduğuna dair 5 işaret! Yumurtalıklarınızın verimli olduğuna dair 5 ...
'Parayı Bulduk' vizyona girdi! 'Parayı Bulduk' vizyona girdi!
Hande Erçel'den son selfie! Hande Erçel'den son selfie!
Can Bonomo aşka geldi! Can Bonomo aşka geldi!
Korunma talebine mahkemeden ret Korunma talebine mahkemeden ret
Fena yakalandılar! Fena yakalandılar!
Seçkin Piriler yeni yıla çocuklarıyla girdi! Seçkin Piriler yeni yıla çocuklarıyla girdi!
Arkanıza bakmadan kaçmanız gereken 5 erkek modeli! Arkanıza bakmadan kaçmanız gereken 5 erkek ...

MAGAZİN HABERLERİ

  • Coşkun Sabah ikinci kez boşandı!
  • Cansu Dere'nin acelesi var!
  • Fahriye Evcen göz rengini mi açtırdı?
  • Burak Özçivit 'kıskançlık' haberlerine yanıt verdi?
  • "Huzurum sensin!"
  • Aras Bulut İynemli'yi korumak için dublör tuttular!
  • Resul Dindar'ın ailesi trafik kazası geçirdi!
  • Hangi ünlü ismin kız kardeşi erkek oldu?
  • "Türkiye güzeli olmak bizde aile geleneği"
  • Meryem Uzerli'den TL'ye dönüş!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Burak Özçivit 'kıskançlık' haberlerine yanıt verdi?
  • Merve Boluğur'dan Murat Dalkılıç'a gönderme!
  • Sıla'nın son görüntüsü şaşırttı!
  • Hangi ünlü ismin kız kardeşi erkek oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Seda Sayan'ın programı neden yayınlanmadı?
  • Mega bebek göründü!
  • İşte en iyi magazin programı!
Burak Özçivit 'kıskançlık' haberlerine yanıt verdi?