Kilo için diyetisyene gidiyor!

Magazin - 25.12.2017 05:00

Oyuncu Bestemsu Özdemir, sekiz aydır meslektaşı Can Yaman ile aşk yaşıyordu. Posta'nın haberine göre çift, bir ay önce ayrıldı. Geçtiğimiz hafta görüntülenen Bestemsu Özdemir’in zayıflığı dikkat çekmişti. Meğer aşk acısı yüzünden yemekten içmekten kesilmiş. Üzüntüden 5 kilo vermiş. Kilo almak için diyetisyene gitmeye başlamış.