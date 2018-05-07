Kıbrıs'ta ev arayışına girdi!

Magazin - 07.05.2018 15:23

Ferhat Göçer: Bu nasıl bir kazıktır?

Önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne alan Ferhat Göçer, Kıbrıs'ı her fırsatta çok sevdiğini dile getiriyor.Ünlü şarkıcı, Kıbrıs'ta kendisiyle baş başa kalmak istediğini belirterek, "Sahilde kendime uygun bir ev arayışına girdim. Gitarı alıp kendim ile başbaşa kalabileceğim, üretebileceğim bir yer arıyorum. Henüz daha bulamadım. Bulunca hiç kaçırmayacam. Kıbrıs’taki eşimize dostumuza haber saldık" sözlerini dile getirdi.