Kıbrıs'ta ev arayışına girdi!

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer önceki akşam Kıbrıs'ta bir oteldesahne aldı.

Magazin - 07.05.2018 15:23
Kıbrıs'ta ev arayışına girdi!
Önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne alan Ferhat Göçer, Kıbrıs'ı her fırsatta çok sevdiğini dile getiriyor.

Ünlü şarkıcı, Kıbrıs'ta kendisiyle baş başa kalmak istediğini belirterek, "Sahilde kendime uygun bir ev arayışına girdim. Gitarı alıp kendim ile başbaşa kalabileceğim, üretebileceğim bir yer arıyorum. Henüz daha bulamadım. Bulunca hiç kaçırmayacam. Kıbrıs’taki eşimize dostumuza haber saldık" sözlerini dile getirdi.

Ferhat Göçer: Bu nasıl bir kazıktır?

Ferhat Göçer: Bu nasıl bir kazıktır?
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