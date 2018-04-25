Khloe Kardashian aşkına dayanamadı!

Sevgilisi Tristan Thompson tarafından ihanete uğrayan ve görüntüler medyaya sızdıktan sadece 24 saat sonra doğum yapan Khloe Kardashian'ın, ilişkisine bir şans daha verdiği iddiası ortaya atıldı.

Dünya Magazin - 25.04.2018 14:31
Khloe Kardashian aşkına dayanamadı!
Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre; yaşananlardan sonra sessizliğini koruyan ünlü çifte yakın bir kaynak, "Khloe, Tristan'ı affetti. Kızları True için ilişkisine sıfırdan başlama kararı aldı" dedi.


33 yaşındaki ABD'li magazin yıldızının, konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Khloe Kardashian'ın transparan hali!

Khloe Kardashian'ın transparan hali!
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