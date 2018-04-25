Khloe Kardashian aşkına dayanamadı!

Dünya Magazin - 25.04.2018 14:31

Khloe Kardashian'ın transparan hali!

Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre; yaşananlardan sonra sessizliğini koruyan ünlü çifte yakın bir kaynak, "Khloe, Tristan'ı affetti. Kızları True için ilişkisine sıfırdan başlama kararı aldı" dedi.33 yaşındaki ABD'li magazin yıldızının, konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.