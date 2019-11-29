Keremcem'in zengin-fakir yorumu olay oldu!

Keremcem'in imdadına metro yetişti!

Keremcem, Onedio Youtube kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtladı.Keremcem'in, bir hayranından gelen “Neden tüm rollerde zengin adamı oynuyor?” sorusuna verdiği “Ben de bu soruyu kendime sorduktan sonra Kimse Bilmez’deki Ali karakterini kabul ettim zaten.Diziler aslında size gelen, yapım şirketlerinden ve kanallardan gelen teklifleri kabul etmeniz veya etmemeniz ile ilgili. Eğer yapımcısı değilseniz o dizinin. Bana bu zamana kadar hep zengin adamlar geldi. Çok muzdaribim bundan, çünkü Egeli bir adamım ve üşüyorum. Zengin adamlar ince giyiniyor.Bir gömlek,bir ceket ile çıkmanız gerekebiliyor sıfır dereceye. Halbuki fakir olanlar altlarına içlikler, kazaklar giyebiliyorlar. Ama o yüzden seçmedim Ali karakterini,sevdiğim için ve yeni bir açılım olduğunu düşündüm. Sizin tarafınızdan da güzel tepkiler alıyorum ama zengin adam oynamak benim tercihim değil.” cevabı tepki topladı.