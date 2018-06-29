Kerem Bürsin'e büyük ilgi!

Magazin - 29.06.2018 15:54

Kerem Bürsin'den o iddialara yanıt!

Kerem Bürsin: "Serenay dünyanın en güzel kadını!"

BluTV'de ekrana gelecek olan 'Yaşamayanlar' dizisiyle izleyicilere buluşacak olan Kerem Bürsin, bir firmanın özel davetlisi olarak Dünya Kupası maçlarının oynandığı Moskova'ya gitti. Dünyanın dört bir yanından insanların akın ettiği şehirde Kerem Bürsin büyük ilgi gördü. Bürsin, sevenlerini kırmayarak herkesle tek tek fotoğraf çekildi.Yakışıklı oyuncu, maç öncesinde çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Kerem Bürsin'in paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bürsin, son paylaşımlarıyla kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.