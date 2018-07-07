Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya'ya jest!

Kerem Bürsin, 1 Temmuz’da 27 yaşına basan sevgilisi Serenay Sarıkaya’ya sürpriz yapmış ve Yunan adası Mikonos’a tatile götürmüştü.
Magazin - 07.07.2018 10:12
Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre, Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya Mikonos'un en ünlü oteli Cavo Tagoo'da kalmışlar. Bürsin, gecceliği 5 bin lira olan otele toplam 25 bin lira ödemiş. Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın otelin deniz manzaralı odasına konakladığı öğrenildi. Çift, odalarında güneşin batışını seyredip romantik dakikalar yaşıyormuş.