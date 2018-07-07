Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya'ya jest!

Magazin - 07.07.2018 10:12

Kerem Bürsin: "Çocuk istiyorum!"

Serenay Sarıkaya'nın plaj tarzı!

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin tatilde!

Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre, Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya Mikonos'un en ünlü oteli Cavo Tagoo'da kalmışlar. Bürsin, gecceliği 5 bin lira olan otele toplam 25 bin lira ödemiş. Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın otelin deniz manzaralı odasına konakladığı öğrenildi. Çift, odalarında güneşin batışını seyredip romantik dakikalar yaşıyormuş.