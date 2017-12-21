Kerem Bürsin yapım şirketi kuracak!

İstinye'de görüntülenen Kerem Bursin, yakın dostlarıyla birlikte bir yapım şirketi kurmayı planladıklarını söyledi.

Magazin - 21.12.2017 21:45
Kerem Bürsin yapım şirketi kuracak!
Ünlü oyuncu Kerem Bursin, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan başarılı oyuncu, Burak Özçivit'le birlikte başrollerini paylaştığı 'Can Feda' filminin Eskişehir çekimlerinin bittiğini ve İstanbul'da çekimlere devam ettiklerini dile getirdi. Yetişmeye çalıştığı toplantı sorulduğunda, yakın dostlarıyla birlikte bir yapım şirketi kurmayı planladıklarını dile getirdi. Son zamanlarda basında çıkan "Film çekmek istiyorum" sorusu tekrar sorulduğunda, "Tabi ki film çekmek istiyorum çok başarılı senaristler var. İlerleyen zamanda neden olmasın" diyerek bu hayalini bir kez daha dile getirdi.

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