Kendi'nin sarı saç şansı!

'Salla', 'Aşka İnanmaz' ve 'Oh Oh' şarkılarıyla herkesin beğenisini kazanan popçu Kendi, 'Sevişelim Mi Dövüşelim Mi?' adlı yeni parçasının ikinci versiyonuna klip çekti.

Magazin - 04.07.2018 18:10

Geçtiğimiz aylarda saçını koyu renge boyatan ve koyu saçların uğurlu gelmediğini söyleyen Kendi, tekrar sarı saçlarına kavuşunca, "Sarı saçlarım bana uğur getiriyor. Kendimi koyu saçlarla hayal edemiyorum" dedi.



Kendi, "Yeni şarkım çok sevildi, müzik listelerinde hızla yükseliyor. Yakında konserlerim başlıyor, çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

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