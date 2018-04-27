Kendall'ı çocuklarına tercih etti!
ABD'li reality şov yıldızı Kendall Jenner'ın basketbolcu sevgilisi Blake Griffin'in iki çocuğunun annesi Brynn Cameron, eski sevgilisine nafaka davası açtı.
Basketbolcu Blake Griffin'in iki çocuğunun annesi Brynn Cameron, eski sevgilisine nafaka davası açtı. Ancak iddialara göre Griffin, Cameron'a maddi açıdan destek olmayı reddetti
Dünya Magazin - 28.04.2018 00:01
Geçtiğimiz yıllarda Blake Griffin ile Brynn Cameron ayrılmıştı. Çiftin iki çocuğunun velayet davası hala devam ediyor.
Blake Griffin'in iki çocuğunun annesi Brynn Cameron, eski sevgilisine nafaka davası açtı. Ancak iddialara göre, Griffin, Cameron'a maddi açıdan destek olmayı kabul etmedi.
Brynn Cameron, Kendall Jener ile ilişkisi olan Blake Griffin'i çocuklarıyla hiç ilgilenmediğini açıkladı. Cameron, Griffin'in vaktinin tamamını 22 yaşındaki model sevgilisi Kendall Jenner'la geçirdiğini de belirtti. Basketbolcu Blake Griffin'den henüz bir yanıt gelmedi.
Kendall Jenner sınırları zorladı!
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