Kendall'ı çocuklarına tercih etti!

Dünya Magazin - 28.04.2018 00:01

Kendall Jenner sınırları zorladı!

Geçtiğimiz yıllarda Blake Griffin ile Brynn Cameron ayrılmıştı. Çiftin iki çocuğunun velayet davası hala devam ediyor.Blake Griffin'in iki çocuğunun annesi Brynn Cameron, eski sevgilisine nafaka davası açtı. Ancak iddialara göre, Griffin, Cameron'a maddi açıdan destek olmayı kabul etmedi.Brynn Cameron, Kendall Jener ile ilişkisi olan Blake Griffin'i çocuklarıyla hiç ilgilenmediğini açıkladı. Cameron, Griffin'in vaktinin tamamını 22 yaşındaki model sevgilisi Kendall Jenner'la geçirdiğini de belirtti. Basketbolcu Blake Griffin'den henüz bir yanıt gelmedi.