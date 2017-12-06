Kenan Sofuoğlu, Travel Turkey İzmir'de

Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, 11'inci Travel Turkey İzmir'in açılışına katılacak.

Spor - 06.12.2017 19:36

Sofuoğlu, açılışta hem hayranlarıyla buluşacak, hem de kurulacak parkurda motorcularla bir araya gelecek.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 7-10 Aralık tarihleri arasında Fuar İzmir'de düzenlenecek Travel Turkey'de Türkiye Motosiklet Federasyonu da iki standla yer alacak. Standların arasında dünyanın en önemli 10 motosiklet organizasyonundan biri olan Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar ayağı, diğer stantda ise Yakın Karadeniz Baja Rallisi tanıtılacak. Ayrıca fuarın otoparkına kurulacak bir parkurda da motosikletler yarışacak. Motosiklet hayranları 4 gün boyunca motor gösterilerini izleyebilecek.



Etkinliklerle ilgili bilgi veren Türkiye Motosiklet Federasyonu İdari Asbaşkanı Mahmut Akülke, "Ülkemizi başarıyla temsil eden, milli sporcumuz Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu açılışa katılacak. İki standımızda da hayranlarıyla buluşacak" diye konuştu.



DHA

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