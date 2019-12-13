Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinden fotoğraflar geldi!

Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in başrollerini paylaştığı, BluTV ve FX’in yeni dizisi 'Alef'ten fotoğraflar geldi.Sekiz bölüm sürecek polisiye dizi, İstanbul Boğazı'nda bulunan bir cesedin ardından başlayan sıra cinayetletleri çözmeye çalışan iki dedektifi anlatıyor. Osmanlı'dan ve İslam tarihinden izler taşıyan dizi, bitmeyen heyecanlıyla izleyenleri kendine bağlayacak.