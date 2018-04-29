Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'a yıl dönümü sürprizi!

Magazin - 29.04.2018 12:55

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal taşınıyor!

Sinem Kobal: Ruh eşimle tamamlandım

Mayıs 2016'da Ayvalık Cunda Adası'nda evlenen Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın düğünü 2 gün 2 gece sürmüştü. 800 bin liraya mal olan düğün günlerce gündemden düşmemişti.Kenan İmirzalıoğlu evliliklerinin 2'nci yıldönümü için eşi Sinem Kobal'a sürpriz yaptı.İmirzalıoğlu, lüks bir tekne kiraladı ve 10 günlük 'Mavi Tur' organize etti.Çift, çok samimi oldukları dostlarını da tura davet edip Mayıs'ın ikinci haftası Ege kıyılarından denize açılacak.Kenan İmirzalıoğlu, eşine ünlü bir markanın 70 bin liralık bilekliğini aldı. Sinem Kobal ise Kenan İmirzalıoğlu için el yapımı bir saat siparişi verdi.