Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'a yıl dönümü sürprizi!

Kenan İmirzalıoğlu evliliklerinin 2'nci yıldönümü için eşi Sinem Kobal'a sürpriz yaptı.
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal taşınıyor!
İmirzalıoğlu, lüks bir tekne kiraladı ve 10 günlük 'Mavi Tur' organize etti.
Çift, çok samimi oldukları dostlarını da tura davet edip Mayıs'ın ikinci haftası Ege kıyılarından denize açılacak.
Kenan İmirzalıoğlu, eşine ünlü bir markanın 70 bin liralık bilekliğini aldı. Sinem Kobal ise Kenan İmirzalıoğlu için el yapımı bir saat siparişi verdi.
Sinem Kobal: Ruh eşimle tamamlandım