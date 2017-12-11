Kenan İmirzalıoğlu ve Selin Demiratar 13 yıl sonra aynı dizideler!

Kenan İmirzalıoğlu ve Selin Demiratar, 13 yıl sonra aynı dizide buluşuyor. İkili, Ocak ayında ekrana gelecek “Mehmed: Bir Cihan Fatihi"nde birlikte rol alacak.

Magazin - 12.12.2017 02:00
Kenan İmirzalıoğlu ve Selin Demiratar 13 yıl sonra aynı dizideler!
Ünlü oyuncular Kenan İmirzalıoğlu ve Selin Demiratar, 13 yıl sonra aynı dizide buluşuyor. İkili, Ocak ayında (2018) Kanal D'de ekrana gelmesi beklenen “Mehmed: Bir Cihan Fatihi” adlı dizide birlikte rol alacak. İmirzalıoğlu ve Demiratar, yönetmenliğini Abdülkadir Ceylan Ede'nin, senaryosunu Tangül Sınav, Soner Pehlevan, İsa Yıldız, Cengiz Dinçer, Aybars Bora Kahyaoğlu, Atilla Engin ve Arzu Birol'un yazdığı, yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği 2005 yılında yayınlanan Acı Hayat dizisinde rol almışlardı. Kenan İmirzalıoğlu, Mehmet Kosovalı karakterini canlandırmış; Selin Demiratar ise Nermin Yıldız rolüne hayat vermişti. Selin Demiratar, geçtiğimiz günlerde bir AVM’de görüntülenmiş, Kanal D'de yayınlanacak bir dizi üzerinde çalıştıklarını dile getirmiş, “Dizinin Ocak ayında yayınlanması planlanıyor. Şu an ön hazırlık aşamasındayız” demişti.

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