Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere, Ezel dizisinden sonra Fatih dizisinde de yıllar sonra yeniden bir araya geliyor.
Yeni sezonda Kanal D'de yayınlanacak olan Fatih dizisinde Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracak Kenan İmirzalıoğlu'na rol arkadaşları aranıyor.
İmirzalıoğlu’nun partnerinin Cansu Dere olacağı iddia edildi. Dönem dizisinde ayrıca 15 ünlü yer alacak.
Fahriye Evcen ve Çetin Tekindor gibi isimlerinde de yer alacağı konuşulan dizi Bursa’nın Karacabey ilçesinde kurulan platoda ve İstanbul'un tarihi yerlerinde çekecek. Birçok isim de konuk oyuncu olarak dizide yer alacak.
Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere tekrar aynı dizide mi?
Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracak Kenan İmirzalıoğlu'nun partnerinin Cansu Dere olacağı iddia edildi.Dedikodu - 03 Ağustos 2017 11:16
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