"Ver Kaç" isimli filmde rol alan Kenan Ece çekimler biter bitmez soluğu sevgilisi Canan Ergüder'in yanında aldı. Tatile çıkan iki sevgilisi çekildikleri selfie'yi sosyal medyadan paylaştı.
Canan Ergüder ve Kenan Ece, Güllerin Savaşı dizisinde iki aşığı canlandırmış, dizinin bitmesinin hemen ardından ise bu aşk gerçeğe dönüşmüştü. Kenan Ece ve Canan Ergüder’in evlilik hazırlığında olduğu konuşuluyor.
Kenan Ece ve Canan Ergüder'in aşk tatili!
Oyuncu sevgililer Kenan Ece ile Canan Ergüder birlikte tatile çıktı.Magazin - 01 Ağustos 2017 14:49
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