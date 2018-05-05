Kenan Doğulu'dan alyans cevabı!

Magazin - 05.05.2018 19:00

Nerede eski Kenan Doğulu?

Beren Saat ile Kenan Doğulu neden kaçıyor?

Kenan Doğulu önceki gün Porsche otomobili ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Doğulu, basın mensuplarını fark edince hemen kasketini taktı, aracının camlarını da kapattı. Kendini gizlemeye çalışan popçu, KEN plakası yüzünden fark edildi.2014 yılında Beren Saat ile nikah masasına oturan Kenan Doğulu'nun parmağında alyansının olmadığı fark edildi. Çiftin bir süredir arasında sorunlar yaşandığı iddia ediliyor.Röportaj taleplerini ısrarla reddeden Doğulu, "Alyansınız nerede, çıkardınız mı?" sorusunu "Ben zaten takmıyordum" diye yanıtladı.Popçu, aracını valeye teslim ettikten sonra Nişantaşı'nda gözden kayboldu.