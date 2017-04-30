Kenan Doğulu ile Beren Saat yıldızlara komşu!

Magazin - 30 Nisan 2017 23:00

Kenan Doğulu: Bebek yok köpek var!

Kenan Doğulu ile eşi Beren Saat her yıl olduğu gibi yine yaz tatili için Amerika-Los Angeles'ta bulunan Malibu'daki evlerine gidecek. Çiftin komşuları arasında Britney Spears, Halle Berry ve Charlize Theron gibi dünyaca ünlü isimler var. Hatta Britney Spears'ın 30 milyon değerindeki lüks villası geçtiğimiz günlerde internet sitelerine haber olmuştu.