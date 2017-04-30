Kenan Doğulu ile Beren Saat yıldızlara komşu!

Kenan Doğulu ile Beren Saat'in Los Angeles'ta bulunan evleri dünyaca ünlü yıldız isimlere komşu.

Magazin - 30 Nisan 2017 23:00
Kenan Doğulu ile Beren Saat yıldızlara komşu!
Kenan Doğulu ile eşi Beren Saat her yıl olduğu gibi yine yaz tatili için Amerika-Los Angeles'ta bulunan Malibu'daki evlerine gidecek. Çiftin komşuları arasında Britney Spears, Halle Berry ve Charlize Theron gibi dünyaca ünlü isimler var. Hatta Britney Spears'ın 30 milyon değerindeki lüks villası geçtiğimiz günlerde internet sitelerine haber olmuştu.

Kenan Doğulu: Bebek yok köpek var!

Kenan Doğulu: Bebek yok köpek var!
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Bağlantılar: Kenan Doğulu, Beren Saat

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