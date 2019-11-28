Kenan Doğulu aylar sonra ilk kez paylaştı...

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in evliliklerinin bir süredir sıkıntıda olduğu konuşuluyordu. Ünlü çift geçtiğimiz haftalarda iddiaları yalanlar şekilde görüntülendi. Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e destek paylaşımı geldi.Ünlü şarkıcı, Beren Saat'in Netflix'te yayınlanacak dizisinin fragmanını sosyal medya hesabında paylaştı. Bu paylaşım ünlü şarkıcının hayranlarını çok sevindirdi.