Geçtiğimiz gün 40 yaşına giren Kelly Brook, kış tatili için sevgilisi Jeremy Parisi ile Bahamalar'a gitti. Brook, yeni yaşını sevgilisiyle Bahamalar'da kutladı.
"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"
Brook'un tatilinden paylaştığı bikinili pozu ortalığı karıştırdı. Fotoğrafa gelen 'çok kilo almışsın' eleştirilerine sessiz kalamayan Kelly Brook, "Ben kendimi gayet iyi hissediyorum" diyerek yanıt verdi.
Kelly Brook kilo eleştirilerine isyan etti!
Kelly Brook, sosyal medyadan gelen kilo eleştirilerine daha fazla sessiz kalamadı.
24.11.2019 13:25 Dünya Magazin