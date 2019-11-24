Kelly Brook kilo eleştirilerine isyan etti!

Geçtiğimiz gün 40 yaşına giren Kelly Brook, kış tatili için sevgilisi Jeremy Parisi ile Bahamalar'a gitti. Brook, yeni yaşını sevgilisiyle Bahamalar'da kutladı.Brook'un tatilinden paylaştığı bikinili pozu ortalığı karıştırdı. Fotoğrafa gelen 'çok kilo almışsın' eleştirilerine sessiz kalamayan Kelly Brook, "Ben kendimi gayet iyi hissediyorum" diyerek yanıt verdi.