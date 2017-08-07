Kelkit Çayı'nda rafting heyecanı

TOKAT'ın Reşadiye İlçesi'nden geçen Kelkit Çayı’nda, Tokat Doğa ve Extrem Sporları (TODEX) kulübü üyeleri rafting yaptı.

Yaşam - 07 Ağustos 2017 18:49
Kelkit Çayı'nda rafting heyecanı
TODEX kulübü üyeleri rafting yapılacak alanları tespit etmek amacıyla Kelkit Çayı üzerinde bot ile araştırma yaptı. Reşadiye İlçesi girişinden botla Kelkit Çayı’na inen doğa tutkunları 20 kilometre boyunca suda ilerledi. Suda bazı bölgelerde dalgalarla boğuşan raftingciler adrenalin yaşadı.

Kelkit Çayı'nı turizme kazandırmak ve burada rafting alanlarını belirleyerek il dışından gelecek turistlere ve bu sporu yapanlara rota belirlemek istediklerini isöyleyen TODEX Başkanı Mahmut Coşkun, ''Kelkit Çayı'nın özellikle bahar dönemlerinde su debisi yükseliyor. Reşadiye ve Niksar ilçeleri arasında 20 kilometrelik alan rafting için uygun bir alan. Bu alanları kayıt altına alarak turizme kazandıracağız'' dedi.

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KAYNAK: DHA
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Bağlantılar: Kelkit Çayı

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