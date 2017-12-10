Kayserispor 1-1 Beşiktaş

Süper Lig'de 15. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

Futbol - 10.12.2017 21:31

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında zirve yarışını oldukça yakından ilgilendiren zorlu maçta Beşiktaş, sezonun flaş ekibi Kayserispor’a konuk oldu. Takımlar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.



Galatasaray derbisinden önce Evkur Yeni Malatyaspor ve Akhisarspor’la golsüz berabere kalan Beşiktaş yine beraberliklere geri dönmüş oldu.



Kıran kırana mücadelede ev sahibini öne geçiren golü 31’de Umut Bulut kaydetti. Kayserispor ilk yarının büyük bölümünde Beşiktaş’a pozisyon imkanı tanımazken devrenin sonunda Umut Bulut’un Cenk Tosun’a müdahalesi hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından penaltı olarak değerlendirildi.



Beyaz noktadan hata yapmayan Cenk Tosun, 45’te devrenin skorunu belirledi. Hakeme devre arasına giderken yoğun itirazlarda bulunan Tiago Lopes sarı kart gördü. 49’da ise Lopes ikinci kez sarı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu dakikadan sonra Kayserispor savunmaya çekilse de Beşiktaş pozisyon bulamadı. Tempoyu bir türlü yükseltemeyen siyah-beyazlılar bu sonuçla ev sahibi ile birlikte 27’şer puana yükseldi ve zirvenin 5 puan gerisinde kaldı. (Kaynak: sozcu.com.tr)

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.