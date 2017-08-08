Kayıtdışı dizisinin çekimleri başladı!

Uzun süredir merakla beklenen dizi "Kayıtdışı"nın çekimlerine başlandı.

Dizi - 09 Ağustos 2017 02:00
Kayıtdışı dizisinin çekimleri başladı!
Fox TV'de ekraan gelecek olan "Kayıtdışı" dizisinin çekimleri başladı.

Dizinin başrollerinde Erkan Petekkaya, Songül Öden, Dolunay Soysert, Tugay Mercan ve Nur Sürer’in yer alırken yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan bulunuyor. Senaryosunu Şahin Altuğ ve Caner Güler’in kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Karga Seven Pictures üstleniyor. Dizide Erkan Petekkaya, zengin ailelerin kayıtdışı problemlerini çözen başarılı bir avukatı canlandıracak.

"Kayıtdışı", yeni sezonda Fox TV'de!

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Serenay Aktaş: 'Asamoah'ın önüne beni alın'
  • Cem Yılmaz Birgi'de görüntülendi
  • Çitos Efe'den al haberi! Yine kırdı geçirdi
  • Arda Turan'ı kızdıracak sözler
  • Ünlü manken hırsızlık yaparken yakalandı

Serenay Aktaş: 'Asamoah'ın önüne beni alın'

DİZİ HABERLERİ

  • İstanbullu Gelin'e sürpriz isim!
  • Siyah İnci'den ilk kareler geldi!
  • Beren istemedi, Özge kaptı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sezon öncesi yemekte buluştular!
  • Adı Efsane'den üzen haber geldi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Hazal Kaya'nın dönüşü!
  • Hayranlarını üzecek haber!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Yıldız Tilbe'nin flaş 'O Ses Türkiye' kararı!
  • Adriana Lima'dan Metin Hara'ya 'Dan Dan'lı mesaj!
  • Eşinin rolünü eski aşkına verdi!
  • Çağla'nın kanatları olay oldu!
  • Serdar Ortaç: Eşime bakmalarına alıştım
  • Ezgi Mola isyan etti: "Allah belanı versin şerefiz"
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Meryem Uzerli'yi şaşkına çeviren yorum!
Yıldız Tilbe'nin flaş 'O Ses Türkiye' kararı!