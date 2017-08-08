Dizi - 09 Ağustos 2017 02:00

Fox TV'de ekraan gelecek olan "Kayıtdışı" dizisinin çekimleri başladı.Dizinin başrollerinde Erkan Petekkaya, Songül Öden, Dolunay Soysert, Tugay Mercan ve Nur Sürer’in yer alırken yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan bulunuyor. Senaryosunu Şahin Altuğ ve Caner Güler’in kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Karga Seven Pictures üstleniyor. Dizide Erkan Petekkaya, zengin ailelerin kayıtdışı problemlerini çözen başarılı bir avukatı canlandıracak."Kayıtdışı", yeni sezonda Fox TV'de!