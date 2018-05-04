Kayınvalide umudunu kesmedi!

Murat Boz-Aslı Enver ilişkisi sürpriz bir kararla bitmişti...

Magazin - 04.05.2018 12:10
Kayınvalide umudunu kesmedi!
Popçu Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver, Ocak 2016’da aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik hazırlığı yapan çift 1 ay önce birlikte oturdukları evde büyük bir kavga ederek ayrılmıştı. Murat Boz’un annesi Nedret Boz devreye girmiş ama sevgililer tüm barıştırma çabalarına rağmen birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı. Nedret Boz barıştan umudunu kesmedi. Hâlâ oğlu ile çok sevdiği gelin adayı Aslı Enver’in bir araya geleceğini, güzel günlerin yeniden başlayacağını ümit ediyor. Kayınvalide Nedret Boz oğlu Murat Boz’un aksine Aslı Enver’i Instagram’dan takip ediyor.Birlikte çekilmiş mutluluk dolu fotoğraflarını da silmiyor. (Kaynak: posta.com.tr)

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Bağlantılar: Murat Boz, Aslı Enver

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